Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев выросли на четверть

«Нефтегазовые доходы составили 10 341 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+25,7% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в сообщении.