Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев выросли на четверть

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за январь — ноябрь 2024 года получил 10,3 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 25,7% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, сообщается в материалах на сайте Минфина.

Источник: Reuters

«Нефтегазовые доходы составили 10 341 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+25,7% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.