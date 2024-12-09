Небоскребы стали редкостью в России

«Эра небоскребов в премиальном сегменте далека от завершения, но их значение для рынка явно переоценено, — полагает совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин. — Основным достоинством высотных зданий являются их панорамные виды, но у этого есть определенные ограничения и минусы: сложности с проветриванием помещений, большая зависимость от корректной работы лифтов, кроме того, городской смог часто затмевает даже самые захватывающие пейзажи. Также лишь 20−30% покупателей предпочли бы жить выше 15-го этажа, а для объектов с этажностью 35 и выше интерес со стороны покупателей составляет всего 4−6%. В таких условиях наиболее подходящей высотой жилого здания считается диапазон от 20 до 25 этажей. Если девелопер найдет живописную локацию, где сложилась мало- и среднеэтажная застройка, такая этажность может предоставить жильцам великолепные панорамные виды».