Набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в 3−5 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. к концу ноября россияне уже купили в полтора раза больше товаров из категории новогоднего декора в сравнении с прошлым годом. Наибольшей популярностью на маркетплейсе пользуются декоративные венки, интерьерные и уличные гирлянды, искусственные елки и подставки для них, мишура, снежинки, снежные шары и светодиодные фигуры. Рекордсмены по востребованности на Wildberries — снежинки и новогодние венки, спрос на них вырос в 2,3 и 1,9 раза соответственно.