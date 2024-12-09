Набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в 3−5 тысяч рублей

«Новогодний декор за год в среднем подорожал на 10%. Теперь средняя стоимость минимального набора украшений — искусственная ель, гирлянда, игрушки — начинается в среднем от 3 тысяч рублей», — рассказал категорийный менеджер сети OBI Алексей Осипов.
По данным «Лемана Про», стоимость стандартного набора для украшения квартиры к Новому году составляет примерно 3−5 тысяч рублей, за год цены на них выросли на 8−10%.
В «Ашане» стоимость пластикового елочного шара диаметром 3 сантиметра начинается от 5,99 рубля, стеклянного диаметром 6 сантиметров — от 59,99 рубля. Самую дешевую мишуру можно купить за 6,99 рубля, искусственную елку высотой 20 сантиметров — за 159,99 рубля, 180-сантиметровая искусственная елка обойдется уже в 1690 рублей 99 копеек. Стоимость комплекта из искусственной елки высотой 180 сантиметров, гирлянды и елочных игрушек начинается от 4,3 тысячи рублей.
В дискаунтере Fix Price минимальный набор для украшения дома к празднику можно собрать примерно 1,5 тысячи рублей, рассказала категорийный менеджер по сезонным и праздничным товарам сети Анастасия Козлова. По ее оценке за год его стоимость увеличилась на 5−7%.
Как сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. к концу ноября россияне уже купили в полтора раза больше товаров из категории новогоднего декора в сравнении с прошлым годом. Наибольшей популярностью на маркетплейсе пользуются декоративные венки, интерьерные и уличные гирлянды, искусственные елки и подставки для них, мишура, снежинки, снежные шары и светодиодные фигуры. Рекордсмены по востребованности на Wildberries — снежинки и новогодние венки, спрос на них вырос в 2,3 и 1,9 раза соответственно.
На «Яндекс. Маркете» в ноябре спрос на елочные игрушки увеличился в 1,7 раза по сравнению с ноябрем прошлого года, а на искусственные ели — в среднем вдвое, рассказали в пресс-службе маркетплейса.