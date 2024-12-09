На СПбМТСБ состоялась первая сделка по продаже углеродных единиц

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. АО «Сибур-нефтехим» заключило первую пилотную сделку на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по продаже 100 углеродных единиц. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Биржа отмечает, что АО «Сибур-нефтехим» стало первым продавцом в сегменте «Торги углеродными единицами» на платформе системы электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР).
«Цена углеродной единицы по итогам торгов превысила известные российские рыночные показатели аналогичных сделок и составила 1 050 рублей», — подчеркивает биржа.
Договоренность о сделке была достигнута на полях ежегодной Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, которая проходила в ноябре 2024 года.
В ноябре 2023 года «Сибур» сообщал, что провел первые в России крупные биржевые сделки по продаже углеродных единиц. Тогда компания продала на Национальной товарной бирже 2 735 таких единиц по 700 рублей за штуку.