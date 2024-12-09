Мосбиржа разработала стандарты IPO для выхода компаний на публичный рынок

В стандартах IPO биржа обращает внимание эмитентов на важность корпоративного управления и готовности работать с новыми акционерами, на роль раскрытия информации и прозрачности в создании культуры доверия и взаимодействия с инвесторами, значение системы внутреннего контроля. Комплексная проверка бизнеса (due diligence) эмитента при IPO необходима для выявления и устранения потенциальных рисков как для компании, так и для ее инвесторов.