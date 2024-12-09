Мосбиржа разработала стандарты IPO для выхода компаний на публичный рынок

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московская биржа представила свои рекомендации по стандартам сделок первичного размещения акций (IPO), соблюдение которых будет способствовать успешному выходу эмитентов на публичный рынок. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
«По количеству первичных сделок 2024 год уже стал одним из самых успешных в истории российского фондового рынка. Чтобы сохранить эту тенденцию и продолжить формирование конкурентоспособного и открытого рынка ценных бумаг в России, Московская биржа предложила стандарты проведения IPO», — сообщили там.
Рекомендации биржи предназначены не только для эмитентов, но и для консультантов и организаторов сделок. При этом они призваны повысить прозрачность и эффективность процесса IPO, а также качество раскрываемой эмитентами информации.
В стандартах IPO биржа обращает внимание эмитентов на важность корпоративного управления и готовности работать с новыми акционерами, на роль раскрытия информации и прозрачности в создании культуры доверия и взаимодействия с инвесторами, значение системы внутреннего контроля. Комплексная проверка бизнеса (due diligence) эмитента при IPO необходима для выявления и устранения потенциальных рисков как для компании, так и для ее инвесторов.
Также при планировании IPO Мосбиржа рекомендует эмитентам установить ограничения на продажу акций (lock-up) и предусмотреть механизм стабилизации торгов по итогам сделки. «Предварительное раскрытие принципов аллокации акций в книге заявок позволит обеспечить прозрачность процесса и избежать недопонимания со стороны инвесторов. Дополнительным преимуществом, усиливающим инвестиционную привлекательность ценных бумаг компании, может стать поддержка их ликвидности после IPO за счет маркетмейкинговых программ», — сказано в сообщении площадки.
Биржа, помимо прочего, рекомендует эмитентам обращать особое внимание на выбор организаторов размещения, которые должны иметь значительный опыт проведения IPO, быть в состоянии предоставить комплексное сопровождение и консультационные услуги на всех этапах размещения.
О Московской бирже.
Группа «Московская биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий и клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.