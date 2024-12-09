Каким будет курс рубля 10 декабря 2024: прогноз эксперта

При отсутствии выраженного негатива до конца этой недели индекс Мосбиржи может добраться до отметки 2600 п. и попытаться над ней закрепиться. Способствовать этому локально могла бы коррекция в рубле после мощного импульса укрепления. При этом жесткие сигналы ЦБ или данные об ускорении инфляции незадолго до заседания регулятора могут сдерживать подъем. И, конечно, инвесторы продолжают следить за геополитикой. Снизу важной областью поддержки остается 2500 п. Прогноз на 10 декабря- 2520−2620 п.