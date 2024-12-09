Каким будет курс рубля 10 декабря 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня открылся на положительной территории и провел день в плюсе. Рыночная конъюнктура этому в целом благоволила — рубль нес потери к юаню и доллару, а сырьевые цены, включая нефтяные, «зеленели». Геополитика между тем вселяет некоторые надежды на деэскалацию украинского конфликта.
Внешнерыночный фон был относительно спокойным. Цены производителей в КНР в ноябре упали сильнее ожиданий, дефляционный тренд сохраняется из-за слабого спроса.
Завтра будут опубликованы данные по китайскому торговому балансу. EIA представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. На российском рынке Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за ноябрь.
При отсутствии выраженного негатива до конца этой недели индекс Мосбиржи может добраться до отметки 2600 п. и попытаться над ней закрепиться. Способствовать этому локально могла бы коррекция в рубле после мощного импульса укрепления. При этом жесткие сигналы ЦБ или данные об ускорении инфляции незадолго до заседания регулятора могут сдерживать подъем. И, конечно, инвесторы продолжают следить за геополитикой. Снизу важной областью поддержки остается 2500 п. Прогноз на 10 декабря- 2520−2620 п.
Рубль в начале недели корректировался вниз после волны укрепления. Биржевой юань приближался к 13,9, а доллар, согласно сигналам срочного рынка, приближался к 102 ₽ Вероятно, что эффект от первоначального насыщения рынка валютой после оперативного решения трудностей с оплатой экспорта из-за санкций отыгран, и теперь курсы нащупывают уровень для консолидации. Краткосрочно ими могут выступить 13,5−14 рублей за юань и 99−103 за доллар. Давление сезонных факторов растет — активизируется предпраздничный потребительский спрос, бюджетные траты. Ближе к концу месяца рубль может отыграть часть позиций на эффекте фискального периода. Значительное влияние могут оказывать геополитические новости.
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