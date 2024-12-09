Исследование: 43% россиян хотят потратить новогодние премии на выплату кредитов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более трети работодателей (37%) планируют выплатить новогодние или годовые премии, большинство сотрудников потратят их на отдых, а также на погашение кредита. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления (РШУ).
«Выплатить новогодние или годовые премии собираются 37% работодателей, 27% сделают это до праздников, и 10% — после них. 67% тех, кто планирует платить премию, выдадут ее всем сотрудникам, 32% — только топ-менеджменту, 16% — руководителям подразделений. Еще в 21% компаний премии заплатят выборочно в зависимости от итогов работы сотрудника за год», — говорится в итогах исследования.
При этом 52% работодателей не станут премировать персонал — 43% никогда этого не делали, а 9% отказались от премий из-за финансовых трудностей.
Среди сотрудников ожидают премию только 36%, не ждут премии 64%. 60% респондентов указали, что потратят премию на отдых, 43% — направят деньги на погашение кредита или ипотеки, 24% — отложат в накопления, 7% — инвестируют их (в акции, облигации, другие ценные бумаги или на брокерский счет) и 5% — сделают крупную покупку (квартира, машина).
На первом месте среди новогодних активностей, которые, по мнению работодателей, наиболее важны для поддержания лояльности сотрудников, оказалась новогодняя или годовая премия: ее упомянули 71% представителей компаний, второе место у новогодних корпоративов (21%), на третьем — новогодние подарки (13%).
«Зачастую новогодние подарки и годовые премии являются приятными дополнениями к текущему пакету, — цитируют в исследовании генерального директора рекрутинговой компании Get experts Ольгу Шамбер. — Их наличие положительно влияет на имидж компании на рынке труда, это особенно актуально сейчас, когда рынок имеет выраженно кандидатский характер, то есть соискатели могут выбирать из нескольких предложений. При выборе они ориентируются на самые разные факторы, среди них и выплата премий в конце года или наличие новогодних подарков. Поэтому работодателям стоит проанализировать свои возможности, прежде чем отказываться от этих мер ради экономии».