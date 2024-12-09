Исследование: 43% россиян хотят потратить новогодние премии на выплату кредитов

«Зачастую новогодние подарки и годовые премии являются приятными дополнениями к текущему пакету, — цитируют в исследовании генерального директора рекрутинговой компании Get experts Ольгу Шамбер. — Их наличие положительно влияет на имидж компании на рынке труда, это особенно актуально сейчас, когда рынок имеет выраженно кандидатский характер, то есть соискатели могут выбирать из нескольких предложений. При выборе они ориентируются на самые разные факторы, среди них и выплата премий в конце года или наличие новогодних подарков. Поэтому работодателям стоит проанализировать свои возможности, прежде чем отказываться от этих мер ради экономии».