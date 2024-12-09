Главные события финансовых рынков 9 — 15 декабря

В мире.
На этой неделе Европейский центральный банк, по прогнозам аналитиков Market Power, вероятно, снизит основные процентные ставки на 25 б.п. Текущий рост цен не позволяет регулятору смягчать ДКП более существенно, при этом экономика нуждается в стимулировании роста.
А в США на неделе выйдут данные по инфляции за ноябрь. Рынок не ждет существенных изменений относительно октября. С понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5936−6214 пунктов.
В России.
На прошлой неделе Минфин привлек на аукционе сразу ₽1 трлн через крупное размещение флоатера. Годовой план выполнен примерно на 75%, а для его полного закрытия, вероятно, будет выпущен еще один флоатер с аналогичным объемом размещения.
Росстат опубликует итоговые данные по инфляции за ноябрь. Аналитики Market Power ожидают результат около 1,4% м/м. Инфляция продолжает разгоняться. А потому все более вероятно, что ЦБ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании 20 декабря.
Инвесторам лучше отдавать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), «коротким» банковским депозитам и фондам ликвидности.
Рубль.
За прошедшую неделю курс рубля полностью отыграл падение, вызванное ноябрьскими санкциями США против российских банков.
А у экспортеров, вероятно, налаживается ситуация с платежами, что приводит к более активным продажам валюты. На этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽100,9−106,8 за доллар.
Нефть.
На минувшей неделе страны ОПЕК+ ожидаемо отложили решение о дальнейшей отсрочке увеличения добычи до апреля 2025 года. Кроме того, альянс решил продлить на весь 2026 год утвержденные на 2025 год квоты на добычу нефти.
Решение ОПЕК+ должно поддержать цены на нефть. На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $66,2−77,8 за баррель.
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