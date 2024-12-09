ФАС выдала шесть предупреждений региональным операторам в сфере обращения с ТКО

«Служба выявила признаки нарушений в действиях 6 организаций в 5 субъектах РФ. Компании занимают доминирующее положение, — отметили в пресс-службе. — ФАС России проанализировала типовые договоры, которые размещены на официальных сайтах региональных операторов».
В результате ведомство установило, что они могут привести к навязыванию невыгодных условий, например, к необоснованному приостановлению и ограничению оказания услуг, получая при этом от потребителей оплату.
В связи с этим служба выдала предупреждения компаниям. Срок исполнения — в течение 30 дней с момента получения.
Согласно закону о защите конкуренции в случае неисполнения ФАС России возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.