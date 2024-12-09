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ФАС выдала шесть предупреждений региональным операторам в сфере обращения с ТКО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала еще шесть предупреждений региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Всего ведомство уже выдало 18 предупреждений в 12 регионах, сообщила пресс-служба ФАС.

Источник: Мослента

«Служба выявила признаки нарушений в действиях 6 организаций в 5 субъектах РФ. Компании занимают доминирующее положение, — отметили в пресс-службе. — ФАС России проанализировала типовые договоры, которые размещены на официальных сайтах региональных операторов».

В результате ведомство установило, что они могут привести к навязыванию невыгодных условий, например, к необоснованному приостановлению и ограничению оказания услуг, получая при этом от потребителей оплату.

В связи с этим служба выдала предупреждения компаниям. Срок исполнения — в течение 30 дней с момента получения.

Согласно закону о защите конкуренции в случае неисполнения ФАС России возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.