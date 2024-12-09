Эксперты считают, что пик цены биткойна в этом цикле еще не достигнут

На прошлой неделе биткойн достиг знакового рубежа в $100 тыс. за монету, в результате чего общая рыночная капитализация актива составила $2,1 трлн. Так, биткойн вошел в один список активов или компаний, рыночная капитализация которых превысила $2 трлн. Остальные — это технологические гиганты: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google) и Amazon.
Почему вырос биткойн
Биткойн проходит через значительные структурные изменения, которые трансформируют криптовалюту из нишевого спекулятивного актива в финансовый инструмент, привлекающий уже институциональных и корпоративных инвесторов, отмечают эксперты.
Так, значительную роль в росте курса биткойн сыграло недавнее изменение макроэкономических условий. «В связи с тем, что ФРС снизила процентные ставки после длительного периода ужесточения, а глобальная ликвидность растет, капитал перетекает в активы, которые считаются устойчивыми к инфляции и дефицитными. Оптимизм в рынок вселила и дружественность администрации Дональда Трампа к криптовалютам — обещания превратить США в глобальный криптоцентр прозвучали еще в ходе предвыборной кампании. Риторика вокруг стратегического резерва биткойнов в США и потенциальных изменений в законодательстве еще больше укрепляют доверие инвесторов», — рассказали ТАСС в пресс-службе крупнейшей криптовалютной биржи по объему торгов Binance.
В компании также отметили и активные приобретения биткойнов такими компаниями, как Microstrategy и Marathon Digital, а также внедрение биткойн-ETF и совсем недавно опционов на биткойн-ETF.
Биткойну рано останавливаться
Преодоление биткойном отметки в $100 тыс. было ожидаемо рынком. При этом участники утверждают, что рост криптовалюты должен продолжиться.
Так, после падения цены до $90,5 тыс., биткойн находимся в фазе консолидации, когда рынок немного отдыхает после мощного роста. «Текущее боковое движение под уровнем $100 тыс. может продлиться до середины декабря, что создает здоровую техническую базу для дальнейшего движения. Мои расчеты показывают, что ближайшие целевые уровни — $112−130 тыс. Важно понимать психологию рынка — он никогда не дает заработать всем сразу. Сначала “вытряхнет” эмоциональных и неподготовленных игроков, а затем продолжает путешествие на луну», — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В следующем году мощным катализатором для криптовалют могут стать изменения в регуляторной политике США, связанные с администрацией Трампа. «Речь идет не просто о декриминализации криптовалютного рынка, но и о потенциальной интеграции биткойна в национальную финансовую стратегию США», — пояснил Антонов.
Что касается возможных сценариев, в BitRiver видят два основных варианта развития: консервативный — плавный рост до $130 и оптимистичный — рост до $160 тыс. К нему цена может прибыть в середине лета, считает Антонов.
То, что пик цены в этом цикле еще не был достигнут, отмечают и аналитики ФГ «Финам». «По примерным подсчетам, пик может быть в районе $140 тыс», — считает аналитик компании Никита Степанов. Уровень в $200 тыс. если и будет достигнут, то точно не в этом цикле, добавил эксперт.
Когда начнется сезон альткоинов
Хотя биткойн является самым известным активом в криптомире, его рост в этом сезоне (в последние 90 дней) был далеко не самым активным, составив 82,3%. В то же время такие альткоины, как HBAR, XLM, XRP и DOGE взлетели на 575,4%, 448,6%, 395,6% и 364,4% соответственно.
«Классическое определение альтсезона — когда 75% из топ-50 монет показывают доходность выше биткойна за 90 дней. Сейчас же индикатор достиг 82%, и уже 37 альтов показывают рост более 100%», — рассказал Антонов. Таким образом альтсезон уже пребывает в своей активной фазе, считает эксперт.
В ФГ «Финам» придерживаются противоположного мнения. «И сезон альткоинов начнется только тогда, когда основной потенциал роста биткойн будет исчерпан и ликвидность перетечет из него в остальные монеты. “Обычно он начинается ближе к пику рынка (пик рынка ожидаю до осени 2025 г.). Ну, а будет он или нет, сложно сказать. Если будет рецессия в США, то вся статистика отменится”, — прокомментировал аналитик ФГ “Финам” Никита Степанов.
Из интересных альткоинов эксперт выделил только фундаментальные идеи и самые популярные монеты (SOL, ADA, BNB, UNI, DOT, NEAR, APT, TON), «так как эти проекты себя уже зарекомендовали в комьюнити». «Не факт, что все из них взлетят в 5−10 раз в этом цикле, но и обнулиться без фундаментальных причин они не могут. Проблема альткоинов в том, что из-за отсутствия отчетности их никак не оценить, отсюда и не узнать их фундаментальную стоимость, как у акций. Можно только ориентироваться на то, что держат крупные фонды, а они держат имена выше», — заключил специалист.