Эксперты считают, что пик цены биткойна в этом цикле еще не достигнут

Из интересных альткоинов эксперт выделил только фундаментальные идеи и самые популярные монеты (SOL, ADA, BNB, UNI, DOT, NEAR, APT, TON), «так как эти проекты себя уже зарекомендовали в комьюнити». «Не факт, что все из них взлетят в 5−10 раз в этом цикле, но и обнулиться без фундаментальных причин они не могут. Проблема альткоинов в том, что из-за отсутствия отчетности их никак не оценить, отсюда и не узнать их фундаментальную стоимость, как у акций. Можно только ориентироваться на то, что держат крупные фонды, а они держат имена выше», — заключил специалист.