Доля банковских карт в числе оплат сократилась на четверть осенью

Также, по данным исследования, этой осенью одной из самых популярных категорий товаров стала бытовая электроника, оборот сегмента вырос на 38%, а число оплат — на 8% по сравнению с осенью 2023 года. Средний чек стал на 28% больше и составил 24 252 рубля. Также заметно вырос оборот онлайн-магазинов одежды — на 25% год к году. Количество платежей в этой категории увеличилось на 19%, а средний чек — на 5%, до 15 824 рублей.