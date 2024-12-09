Доля банковских карт в числе оплат сократилась на четверть осенью

«Переход на альтернативные методы платежей — устойчивая тенденция на рынке. Так, этой осенью оборот метода Sberpay увеличился на 76%, а число оплат — на 20%. Доля и число оплат через Sberpay составили 20% и 14% соответственно, увеличившись на 7 п. п. и 1 п. п. Оборот платежей кошельком “ЮMoney” вырос на 25%, а число оплат — на 22% по сравнению с прошлой осенью», — отметил коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.
При этом, по данным «ЮKassa», с сентября по ноябрь 2024 года общий оборот интернет-магазинов вырос на 20% по сравнению с осенью 2023 года. Платежей стало на 16% больше, а средний чек увеличился на 4%, до 1 355 рублей.
Также, по данным исследования, этой осенью одной из самых популярных категорий товаров стала бытовая электроника, оборот сегмента вырос на 38%, а число оплат — на 8% по сравнению с осенью 2023 года. Средний чек стал на 28% больше и составил 24 252 рубля. Также заметно вырос оборот онлайн-магазинов одежды — на 25% год к году. Количество платежей в этой категории увеличилось на 19%, а средний чек — на 5%, до 15 824 рублей.
Продолжил расти сегмент услуг. Так, оборот ресторанов и кафе стал вдвое больше, число оплат выросло на 71%, а средний чек — на 24%, до 2 873 рублей. Оборот в сегменте образовательных услуг вырос на 38%, а число оплат — на 28%. Средний чек стал на 8% больше и составил 2 077 рублей.
Популярностью пользовался также сегмент гейминга. Оборот игровых клубов увеличился на 71% год к году, число оплат — на 12%, а средний чек — на 53%, до 2 065 рублей. Оборот онлайн-платежей за игры вырос на 11% год к году, число оплат не изменилось, а средний чек стал на 10% больше и составил 539 рублей.