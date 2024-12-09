Длинный взнос: сборы с уходящего бизнеса превысили план в 74 раза

Добровольные взносы уходящих из России компаний превысили изначальный план на год в 74 раза. За 11 месяцев они перечислили в казну 156 млрд рублей, следует из данных «Электронного бюджета». И это уже в полтора раза больше, чем за весь 2023-й. Поступления растут, несмотря на то что количество сделок сокращается. Основная причина — в последовательном ужесточении условий и повышении ставки сбора до 35%. Какие компании покинули РФ в этом году, что это значит для экономики и как такие сделки отражаются на курсе рубля — в материале «Известий».
Какие доходы получил бюджет от уходящих компаний
На конец ноября в казну поступило 155,8 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, следует из оперативных данных «Электронного бюджета» («Известия» их изучили). При этом изначальный прогноз на весь 2024-й по этой статье в 74 раза ниже — 2,1 млрд. Речь идет о доходах, связанных с продажей иностранных активов, уточняется в пояснительной записке к финансовому плану на 2024−2026 годы.
Между тем в бюджете на следующую трехлетку прогноз по таким поступлениям в 2024-м обновлен — до 141,7 млрд, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Значит, и этот уточненный план на год уже перевыполнен почти на 10%, а прошло пока 11 месяцев.
Если сравнивать объем добровольных взносов уходящих компаний с прошлым годом, то в 2024-м он превысил сумму за весь 2023-й почти в полтора раза. «Известия» попросили Минфин объяснить динамику поступлений по этой статье.
Справка «Известий»
В декабре 2022-го власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям — и без добровольного взноса их не утвердят. Кроме того, по правилам уходящие инвесторы при продаже активов должны предоставить не менее 60% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.
Требования к уходящим компаниям последовательно ужесточались. Осенью 2023-го взнос подняли с 10 до 15% от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го — до 35%. Кроме того, по последним правилам, если стоимость сделки выше 50 млрд рублей, то она должна совершаться только с согласия лично президента.
Какие компании покинули РФ в 2024 году
В 2024-м часть иностранных брендов, которые приняли решение об уходе и прекратили деятельность еще в 2022—2023 годах, завершили продажу своих российских активов. Среди них, например, продовольственная компания Danone, производитель принтеров и компьютеров Hewlett-Packard (HP), автомобилестроительная Hyundai, крупнейший производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar, французская «дочка» Auchan компания Ceetrus, производитель товаров повседневного спроса Unilever.
Кроме того, шведская Ingka Group, владеющая IKEA, продала свои последние активы в России лишь в ноябре. А в декабре должна пройти сделка с пивоваренной компанией Carlsberg (в РФ работала под брендом «Балтика»).
По данным агентства AK&M (уполномочено ЦБ на раскрытие информации о ценных бумагах), в 2023-м было проведено 97 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России, напомнила Ольга Беленькая. При этом в первом полугодии 2024-го (последние данные) состоялось лишь 34 таких соглашения.
При общем снижении числа сделок росту поступлений от взносов способствовали крупные продажи, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она уточнила: например, разделение Yandex NV, которая завершила летом передачу российским инвесторам «Яндекса», а сама по-прежнему осталась в Нидерландах, сохранив за собой международные активы. Стоимость сделки составила 475 млрд рублей.
Также в марте казахская золотодобывающая компания Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов АО «Мангазея Плюс» за $3,7 млрд, напомнил член Ассоциации юристов России, эксперт по гражданско-правовым спорам Александр Зелинко.
Продолжат ли иностранные компании уходить из России
Фактический объем добровольных взносов оказался существенно выше бюджетных ожиданий из-за низких запланированных значений, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Это скорее единоразовые поступления, и их сложно спрогнозировать.
Рост добровольных взносов в бюджет от иностранных компаний связан в первую очередь с ужесточением условий выхода, уверена Наталья Мильчакова.
Хотя иностранцев из России уходит всё меньше, процесс продолжается из-за ужесточения санкций, отметила Елена Воронкова. Эксперт пояснила: с одной стороны, иностранные компании покидают рынок РФ из-за опасений вторичных ограничений, с другой — бизнес хочет минимизировать потери в связи с выводом активов из России.
— Многие иностранные компании, несмотря на политическое давление, не спешат покидать РФ, выработав альтернативные механизмы взаимодействия по экспортно-импортным поставкам. Порядка половины из них продолжают свою повседневную работу, 25% передали свой бизнес в доверительное управление близким или аффилированным организациям, 25% реально, неся убытки, покинули российский платежеспособный рынок, — поделился доцент экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Согласно новому бюджету, на ближайшие три года власти снова закладывают лишь символический 1 млрд рублей от добровольных взносов уходящих компаний (по 295 млн каждый год).
Как уход иностранных компаний влияет на экономику России
Для российского бюджета такие безвозмездные поступления не представляются существенными, считает Ольга Беленькая из «Финама». Однако в условиях продолжающегося увеличения расходов и дефицита для Минфина важны любые доходы и нежелателен отток капитала. С этим можно связать ужесточение требований к выходу иностранных компаний, пояснила эксперт.
Вместе с тем сумма в 156 млрд сопоставима с расходами на науку, культуру или спорт, уточнила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
— Пополнение бюджета за счет уходящих нерезидентов имеет лишь тактическое значение, тогда как в стратегическом плане импортозамещение потребует тройных усилий, — добавил кандидат экономических наук Андрей Бархота.
Вместе с тем есть риски воздействия сделок по выходу нерезидентов из российского бизнеса на курс рубля, добавила Елена Воронкова из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Иностранцы, получив оплату, выводят ее в иностранной валюте за границу — это давит на курс рубля.
Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» 4 декабря заявил, что РФ не выгоняла западные компании со своего рынка и не против их возвращения. При этом он подчеркнул, что прийти им будет непросто, так как отечественные бренды и компании из дружественных стран уже заняли освобожденные ниши. По его словам, полностью из РФ ушло около четверти зарубежных организаций, а остальные продолжают работать.