Длинный взнос: сборы с уходящего бизнеса превысили план в 74 раза

Добровольные взносы уходящих из России компаний превысили изначальный план на год в 74 раза. За 11 месяцев они перечислили в казну 156 млрд рублей, следует из данных «Электронного бюджета». И это уже в полтора раза больше, чем за весь 2023-й. Поступления растут, несмотря на то что количество сделок сокращается. Основная причина — в последовательном ужесточении условий и повышении ставки сбора до 35%. Какие компании покинули РФ в этом году, что это значит для экономики и как такие сделки отражаются на курсе рубля — в материале «Известий».