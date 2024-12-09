Депутат рассказал, каким будет средний курс доллара в 2025 году

«В текущей ситуации ожидаем курс в интервале 100−110 рублей до конца февраля. Ситуация может измениться в случае дополнительных внешних факторов, причем в обе стороны. На протяжении всего 2025 года курс, скорее всего, в среднем будет составлять около 105 рублей», — сказал он «Газете.Ru».
По словам депутата, сегодня курс валют подвержен сильным колебаниям. Он отметил, что заработать на американской валюте можно, но только если ее приобретали летом по 82−85 рублей.
Никитин добавил, что решение о том, что делать с долларами зависит от планов человека. Если деньги нужны для поездок, расходов в ближайшее время, то лучше их хранить.
«На собственном примере скажу, что свободные финансы в валюте не храню. Более эффективным считаю вложения средств в развитие отечественного бизнеса», — заключил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».