Депутат рассказал, каким будет средний курс доллара в 2025 году

«В текущей ситуации ожидаем курс в интервале 100−110 рублей до конца февраля. Ситуация может измениться в случае дополнительных внешних факторов, причем в обе стороны. На протяжении всего 2025 года курс, скорее всего, в среднем будет составлять около 105 рублей», — сказал он «Газете.Ru».