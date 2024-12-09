Депутат ГД предложил Минфину создать в РФ стратегический резерв биткойна

По словам Ткачева, за последние годы биткойн показал одну из самых высоких доходностей среди всех инвестиционных активов. «В январе 2020 года его стоимость составляла 10 тысяч долларов. Несмотря на попытки дискредитации и обесценивания криптовалюты, ее стоимость стабильно растет. В январе 2022 года около 40 тысяч долларов. В декабре 2024 года его стоимость составила уже 100 тысяч долларов. Это делает биткойн не только инструментом сохранения стоимости, но и возможностью получения значительной прибыли», — подчеркнул депутат.