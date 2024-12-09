Депутат ГД предложил Минфину создать в РФ стратегический резерв биткойна

«Прошу вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность создания стратегического резерва биткойна в России по аналогии с государственными резервами в традиционных валютах. В случае одобрения указанной инициативы прошу представить ее в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации», — указано в письме.
Ткачев отметил, что в условиях геополитической нестабильности традиционные валютные резервы, включая юани, доллары США и евро, подвержены волатильности, влиянию санкций и инфляции, что создает угрозу для финансовой стабильности государства. «Современные вызовы влекут необходимость внедрять не только новые системы проведения платежей, но и альтернативные инструменты хранения резервов, которые не зависят от отдельных стран», — добавил парламентарий, отметив, что идея создания национальных резервов в биткойне обсуждается и в других странах.
По словам Ткачева, за последние годы биткойн показал одну из самых высоких доходностей среди всех инвестиционных активов. «В январе 2020 года его стоимость составляла 10 тысяч долларов. Несмотря на попытки дискредитации и обесценивания криптовалюты, ее стоимость стабильно растет. В январе 2022 года около 40 тысяч долларов. В декабре 2024 года его стоимость составила уже 100 тысяч долларов. Это делает биткойн не только инструментом сохранения стоимости, но и возможностью получения значительной прибыли», — подчеркнул депутат.