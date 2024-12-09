CNN Brasil: ЕС сможет получить доступ к редким ископаемым в Латинской Америке

Евросоюз и страны «Меркосур» заключили торговое соглашение 6 декабря, несмотря на протесты фермеров ЕС. По прогнозам фермеров и сельскохозяйственных ассоциаций, подписание соглашения приведет к демпингу, цены снизятся, однако это не будет гарантировать, что потребители получат качественный и привычный для них продукт. При этом стороны подписали торговое соглашение еще в 2019 году после 20 лет переговоров, однако тогда сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии (2019−2022) Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран ЕС.