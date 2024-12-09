CNN Brasil: ЕС сможет получить доступ к редким ископаемым в Латинской Америке

По его оценкам, сделка с «Меркосур» имеет стратегическое значение для Европы. ЕС стремится укрепить позиции на тех рынках, где активно продвигает свои интересы Китай, в том числе в Южной Америке. Сообщество также пытается найти альтернативные российским источники энергии, поэтому соглашение с «Меркосур» даст возможность получить доступ к литию, графиту и другим возобновляемым источникам энергии для сохранения климатического курса объединения.
Как отметил телеканал, сделку с ЕС активно поддерживали президенты Бразилии и Аргентины Луис Инасиу Лула да Силва и Хавьер Милей. Бразильский лидер выступал за соглашение, поскольку «обозначил защиту окружающей среды приоритетом своей внешней политики», а глава аргентинского государства положил конец сопротивлению сделке с Брюсселем со стороны Буэнос-Айреса после ухода прошлой администрации (2019−2023) президента Альберто Фернандеса.
Издание добавило, что подписание соглашения ускорили угрозы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести торговые пошлины на ввозимые в США товары из других стран. «Приход в США администрации, которая, возможно, будет гораздо более протекционистской и изоляционистской, ускорил достижение соглашения», — приводит CNN Brasil слова неназванного дипломата.
Евросоюз и страны «Меркосур» заключили торговое соглашение 6 декабря, несмотря на протесты фермеров ЕС. По прогнозам фермеров и сельскохозяйственных ассоциаций, подписание соглашения приведет к демпингу, цены снизятся, однако это не будет гарантировать, что потребители получат качественный и привычный для них продукт. При этом стороны подписали торговое соглашение еще в 2019 году после 20 лет переговоров, однако тогда сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии (2019−2022) Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран ЕС.
«Меркосур» — крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.