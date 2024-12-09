Цена нефти Brent превышала 72 доллара за баррель на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Позднее стоимость энергоресурса начала опускаться — по состоянию на 8:32 по местному времени (11:32 по московскому) показатель составлял 71,970 долларов за баррель. Однако затем цена нефти снова поднималась.
Отмечается, что стоимость энергоресурса растет на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 8 декабря сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну, уехав с семьей в Россию.
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