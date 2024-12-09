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Цена нефти Brent превышала 72 доллара за баррель на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Цена на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:26 по местному времени (11:26 по московскому) достигала уровня в 72,110 доллара за баррель.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Позднее стоимость энергоресурса начала опускаться — по состоянию на 8:32 по местному времени (11:32 по московскому) показатель составлял 71,970 долларов за баррель. Однако затем цена нефти снова поднималась.

Отмечается, что стоимость энергоресурса растет на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 8 декабря сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну, уехав с семьей в Россию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».