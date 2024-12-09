ЦБ заявил об отсутствии предпосылок для деноминации и отмены наличных

«Сегодня в обращении больше 18 трлн наличных рублей, что свидетельствует о востребованности банкнот и монет. Часть людей все равно предпочитает наличные, и это абсолютно нормально. А наша задача — обеспечить людям возможность выбора», — сказал он в интервью «Известиям».
Он также добавил, что предпосылок для деноминации «на данный момент нет».
Кроме того, зампред сообщил, что у ЦБ нет планов по выпуску десятитысячной купюры. По словам Белова, номинальный ряд банкнот и монет на сегодняшний день оптимален.