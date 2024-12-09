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ЦБ сообщил о предотвращении банками хищения 4,9 трлн рублей

Российские кредитные организации в июле-сентябре 2024 года отразили 16,1 миллиона атак кибермошенников на счета клиентов. Банки также предотвратили хищение 4,9 триллиона рублей, в три раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованном на сайте регулятора.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Принятые Банком России меры позволили повысить качество и скорость взаимодействия между регулятором, банками и правоохранительными органами по обмену сведениями о кибермошенниках. Информация о хищениях поступает в базу данных регулятора от правоохранительных органов, даже когда пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк. Пополняется число реквизитов злоумышленников, содержащихся в базе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с 25 июля 2024 года начал действовать закон, уточнивший определение операции без добровольного согласия клиента — денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. Банки, в свою очередь, стали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме.

«Размер зафиксированных потерь в июле — сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала. Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 млрд рублей.  При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», — добавляется в публикации.

Кроме того, Банк России в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».