ЦБ сообщил о предотвращении банками хищения 4,9 трлн рублей

«Размер зафиксированных потерь в июле — сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала. Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 млрд рублей. При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», — добавляется в публикации.