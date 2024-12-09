ЦБ сообщил о предотвращении банками хищения 4,9 трлн рублей

«Принятые Банком России меры позволили повысить качество и скорость взаимодействия между регулятором, банками и правоохранительными органами по обмену сведениями о кибермошенниках. Информация о хищениях поступает в базу данных регулятора от правоохранительных органов, даже когда пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк. Пополняется число реквизитов злоумышленников, содержащихся в базе», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с 25 июля 2024 года начал действовать закон, уточнивший определение операции без добровольного согласия клиента — денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. Банки, в свою очередь, стали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме.
«Размер зафиксированных потерь в июле — сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала. Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 млрд рублей. При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», — добавляется в публикации.
Кроме того, Банк России в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников.
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