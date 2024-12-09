Борисов оценил стоимость реализации космического нацпроекта

Глава госкорпорации отметил, что на выполнение этого проекта будет влиять много условий. По его словам, «предусмотрено достаточно солидное привлечение внебюджетных средств, а внебюджетные средства при нынешней экономической ситуации, при высокой ставке — это проблема». Борисов пояснил, что нужно правильно балансировать между методами поддержки со стороны государства и частных компаний, чтобы те постоянно были мотивированы вкладывать в разработки свои собственные и привлеченные средства.