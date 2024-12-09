Банки смогут узнавать о мошенничестве против своих клиентов в реальном времени

С помощью машинного обучения система обрабатывает данные онлайн, что и дает возможность для моментального анализа действий мошенников и выявления подозрительной активности. Информация о вероятности мошенничества в системе обновляется ежедневно, позволяя ей адаптироваться к ситуации и реальным угрозам.
Таким образом, сервис моментально информирует банковские организации о возможных рисках и предотвращает их. Исключить можно будет, например, выдачу кредита или подозрительную транзакцию без дополнительного подтверждения от клиента. Ранее банки запрашивали информацию и узнавали о подозрительной активности уже после завершения транзакции или оформления кредита, напомнили в МТС.
Систему от команды Big Data МТС «Скоринг» уже внедрил один банк, название которого в группе не раскрывают. Точность выявления мошеннических действий благодаря новой системе выросла на 45%.