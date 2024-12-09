«Автостат» прогнозирует рост цен на автомобили и падение продаж в 2025 году

«Наш предыдущий прогноз был более оптимистичный… Пока общее ожидание — это все-таки вниз. Наш средний прогноз “минус” 10% к этому году, если ничего не изменится. Лично я считаю, что в следующем году изменится очень многое, на рынке будут тектонические изменения. Этот рынок может уйти как вверх, так и вниз, но очень сильно он не провалится. Ниже пессимистического прогноза мы не уйдем ни при каких обстоятельствах, а вверх уйти можем. Для этого должны быть другие политические факторы», — рассказал директор «Автостата» Сергей Целиков.
Согласно оптимистичному прогнозу, в следующем году уровень продаж легковых автомобилей сохранится на отметке нынешнего года и составит 1,59 миллиона штук. Однако, в случае пессимистичного сценария, ожидается снижение на 20%, до 1,27 миллиона штук. В этом году, как полагают аналитики «Автостата», рынок легковых автомобилей покажет рост на 50% по сравнению с 2023 годом. Прогноз на декабрь предсказывает продажи в пределах 140−145 тысяч автомобилей.
Среди положительных факторов, влияющих на рынок, эксперты выделяют вливание денежных средств в экономику и увеличение денежной массы, что способствует заметному увеличению доходов у определенных групп населения, подчеркивают в «Автостате».
«Идет очень мощный рост денежной массы, из-за этого проседает курс рубля, но тем не менее вливание идет. Через ВПК и дальше по кругу в кучу отраслей. И у определенных частей населения доходы существенно растут. А они подталкивают рост и в других отраслях тоже. Новых людей, которые раньше не могли себе позволить автомобиль, становится больше», — уточнил Целиков. Позитивно влиять на продажи могут маркетинговые акции автопроизводителей и продавцов, подчеркнуло агентство в презентации.
Как уточнили в «Автостате», рынок обеспечен большими товарными запасами автомобилей. Негативными факторам, которые могут повлиять на динамику продаж в 2025 году могут стать высокая инфляция, рост ставок и снижение доступности автокредитов, повышение утильсбора и отсутствие официальных поставок автомобилей мировых марок.
По прогнозам агентства, стоимость новых легковых автомобилей может подняться в первом полугодии следующего года на 10%. «С начала года цены пойдут вверх. Утильсбор еще не отыграл октябрьский, а впереди еще утильсбор январский. Не отыгралось падение рубля. Много факторов, которые цены вверх толкнут», — пояснил Целиков. По информации «Автостата», в 2024 году средневзвешенная стоимость легкового авто выросла на 5%, до 3,17 млн руб.
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