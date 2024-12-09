«Автостат» прогнозирует рост цен на автомобили и падение продаж в 2025 году

«Наш предыдущий прогноз был более оптимистичный… Пока общее ожидание — это все-таки вниз. Наш средний прогноз “минус” 10% к этому году, если ничего не изменится. Лично я считаю, что в следующем году изменится очень многое, на рынке будут тектонические изменения. Этот рынок может уйти как вверх, так и вниз, но очень сильно он не провалится. Ниже пессимистического прогноза мы не уйдем ни при каких обстоятельствах, а вверх уйти можем. Для этого должны быть другие политические факторы», — рассказал директор «Автостата» Сергей Целиков.