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Аналитики обнаружили региональные различия уровня бедности семей с детьми

В России наблюдается значительный территориальный дисбаланс в уровне материального состояния семей, что приводит к различиям в возможностях регионов по борьбе с бедностью. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда и соцзащиты.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Для исправления этой ситуации государственные программы поддержки для семей с низким доходом должны быть адаптированы с учетом специфики каждого федерального округа и субъекта Федерации.

К такому заключению пришли авторы исследования «О географических особенностях распределения дефицита денежного дохода в домохозяйствах РФ с учетом количества детей в них». Это научное исследование было опубликовано в журнале «Социально-трудовые исследования» Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда и социальной защиты.

Эксперты определили, что наибольший уровень бедности среди многодетных семей наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где дефицит доходов на домохозяйство составляет 22 423 рубля в месяц. Далее следуют Северо-Кавказский округ с дефицитом 19 978 рублей, Северо-Западный округ с 18 615 рублями и Приволжский округ с 18 482 рублями.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».