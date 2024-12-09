Аналитики обнаружили региональные различия уровня бедности семей с детьми

Для исправления этой ситуации государственные программы поддержки для семей с низким доходом должны быть адаптированы с учетом специфики каждого федерального округа и субъекта Федерации.
К такому заключению пришли авторы исследования «О географических особенностях распределения дефицита денежного дохода в домохозяйствах РФ с учетом количества детей в них». Это научное исследование было опубликовано в журнале «Социально-трудовые исследования» Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда и социальной защиты.
Эксперты определили, что наибольший уровень бедности среди многодетных семей наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где дефицит доходов на домохозяйство составляет 22 423 рубля в месяц. Далее следуют Северо-Кавказский округ с дефицитом 19 978 рублей, Северо-Западный округ с 18 615 рублями и Приволжский округ с 18 482 рублями.
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