Аналитики обнаружили региональные различия уровня бедности семей с детьми

В России наблюдается значительный территориальный дисбаланс в уровне материального состояния семей, что приводит к различиям в возможностях регионов по борьбе с бедностью. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда и соцзащиты.