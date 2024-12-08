В России выросли зарплаты в сфере строительства

«Эксперты отметили значительный рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников в строительной сфере — за год прирост составил 47%, что свидетельствует о высокой востребованности кадров в индустрии. Если с января по ноябрь 2023 года соискатели могли рассчитывать в среднем на 72 694 рубля в месяц при графике “полный рабочий день”, то в аналогичном периоде текущего года — на 106 481 рубль в месяц», — говорится в исследовании.
Отмечается, что самый динамичный рост средних зарплатных предложений в отрасли продемонстрировали вакансии для строителей — за последний год соискателям стали предлагать больше на 84% — 128 тысяч рублей.
На втором месте оказалась профессия бетонщика. Кандидаты на эти вакансии в уходящем году могли рассчитывать на 76% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года. В этом году работодатели предлагали соискателям в среднем около 141 тысячи рублей при полном рабочем дне ежемесячно.
Замыкает тройку профессия штукатура — средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на этой позиции год к году выросли на 74% и достигли 112,8 тысячи рублей.
Среди регионов наиболее значительное увеличение средних зарплат в строительной отрасли зафиксировано в Нижегородской, Волгоградской и Воронежской областях. Там зарплатные предложения выросли на 56%, 50% и 48% соответственно.