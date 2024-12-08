В России выросли зарплаты в сфере строительства

«Эксперты отметили значительный рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников в строительной сфере — за год прирост составил 47%, что свидетельствует о высокой востребованности кадров в индустрии. Если с января по ноябрь 2023 года соискатели могли рассчитывать в среднем на 72 694 рубля в месяц при графике “полный рабочий день”, то в аналогичном периоде текущего года — на 106 481 рубль в месяц», — говорится в исследовании.