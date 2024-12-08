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Россияне в ноябре обменивали доллары в три раза чаще, чем евро

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне в ноябре в три раза чаще обменивали доллары, чем евро, при этом средний чек одной обменной операции с американской валютой составил $541. Такую статистику ТАСС предоставили эксперты банка «Русский стандарт».

Источник: Reuters

Согласно данным банка, в ноябре наличные доллары продавали и покупали с одинаковой активностью. При этом евро на 41% чаще продавали, чем покупали.

Общий средний чек одной валютообменной операции с американской валютой в ноябре составил $541, а с европейской — €524. При этом наличный валютообмен лидировал как по числу, так и по общей сумме конвертаций. «Согласно статистике банка, в ноябре 91% всех операций с иностранной валютой совершалось в отделениях, оставшиеся 9% — в онлайне. А в октябре 94% конвертаций приходилось на офлайн и лишь 6% — на онлайн», — указали в «Русском стандарте».

Ожидания эксперта

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, в ближайшие месяцы рублю будет присуща повышенная волатильность. Вместе с тем рубль может получить локальную поддержку в случае дальнейшего роста ключевой ставки в декабре, отметил эксперт.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сейчас самое лучшее время, чтобы продавать доллары и направлять эти деньги в депозиты. Такое мнение банкир озвучил в рамках дня инвестора.