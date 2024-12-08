Россияне стали больше тратить на леденцы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Траты россиян на леденцы на палочке в третьем квартале 2024 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении ТАСС.
«По данным “Ромир”, в третьем квартале 2024 года около 26% россиян купили леденцы на палочке хотя бы один раз за отчетный период (пенетрация). Аналитики отмечают рост продаж в этой категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 10%, а объем одной покупки — на 4%. При этом частота покупок практически не изменилась», — говорится в исследовании.
Отмечается, что доминирующим брендом по объему продаж в категории является Chupa Chups, на долю которого в третьем квартале 2024 года приходилось более 70% всех покупок леденцов на палочке. Остальные продажи приходятся на прочих производителей, в том числе на собственные торговые марки сетей.
По данным исследования, основным каналом продаж, на который приходится более половины (53%) всего объема, стали магазины у дома.
«Современные кондитерские изделия, такие как леденцы на палочке и без, желейные конфеты, шоколадные яйца и жвачка, в основном продаются в прикассовой зоне. Мы отмечаем тренд роста данной категории по всем видам продуктов — люди стараются чаще баловать себя и детей», — прокомментировала директор по работе с клиентами «Ромир» Анастасия Сидорина.