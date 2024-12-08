Россияне стали больше тратить на леденцы

«По данным “Ромир”, в третьем квартале 2024 года около 26% россиян купили леденцы на палочке хотя бы один раз за отчетный период (пенетрация). Аналитики отмечают рост продаж в этой категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек увеличился на 10%, а объем одной покупки — на 4%. При этом частота покупок практически не изменилась», — говорится в исследовании.