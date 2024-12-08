Россияне рассказали, какой загородный дом хотели бы иметь

Стоимость готового дома важна только для 25% респондентов, в то время как большинство отметили важность быстрого заселения с минимумом усилий (40%) и возможность адаптировать дом под себя и свои потребности (35%). При этом половина опрошенных готова подождать, пока будет строиться их дом, даже если это займет время. Готовый загородный дом выбрали бы 30% участников опроса, чтобы избежать издержек.