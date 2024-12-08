Россияне рассказали, какой бизнес планируют открывать в 2025 году

Это показало исследование «Финтабло» и foodtech-компании ЧебурекМи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
При этом среди респондентов, которые планируют открыть собственный бизнес в будущем году, больше молодых людей от 18 до 35 лет. С точки зрения гендера большинство женщин (65%) только мечтают открыть собственный бизнес, а среди тех, кто уже планирует запуск своего дела, превалирующее большинство у мужчин — 55%.
На вопрос к респондентам о том, почему они хотели бы заняться бизнесом, только у 8% опрошенных есть идея, которую они хотели реализовать, остальные респонденты мотивированы большим заработком (41%). Усталость работать на кого-то — на втором месте (33%), а желание стать независимыми в финансовом плане мотивирует к открытию собственного дела 18% россиян.
На вопрос, считают ли россияне, что у них есть способности к созданию и управлению собственным бизнесом, только 15% сказали, что таких способностей у себя не наблюдают. А порядка 58% россиян уверены, что они могли бы открыть бизнес и успешно его развить.
Среди респондентов, которые ответили на вопрос, в каком секторе они хотели бы открыть собственный бизнес, большинство (13%) предпочли бы открыть ресторан, кафе или точку фастфуда. На втором месте по популярности (12%) — открытие точек ПВЗ и услуги, связанные с логистикой и транспортом; на третьем — открытие салона красоты и бьюти-кабинета (11%). На четвертом месте — магазин одежды и обуви (10%). А товары повседневного спроса — только на пятом месте.
Самые непопулярные отрасли для открытия бизнеса среди респондентов — сферы, связанные с детскими товарами и услугами (1%), сфера фитнеса (3%) и туризм (3%).
Среди факторов, которые мешают открыть свой бизнес, самым популярным у россиян стало отсутствие инвестиций или собственных средств для развития бизнеса. При этом страх неудачи пугает россиян больше (25%), чем нестабильная ситуация в мире (19%).
При этом наличие собственных накоплений и подушки безопасности, по версии россиян, в большинстве случаев мотивирует к открытию собственного бизнеса. А к идее покупки готового бизнеса прибегли бы 13% россиян.