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РФ предложила Малайзии обсудить внедрение платежной системы «Мир»

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская сторона предлагала Малайзии обсудить возможность запуска платежных карт системы «Мир» в стране, но пока что предметного диалога не состоялось. Об этом заявил ТАСС посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что конкретно эта тема в последнее время практически не обсуждалась. Такое предложение поступало к Малайзии, но пока это не приоритетный вопрос», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.