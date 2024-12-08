«Я думаю, что конкретно эта тема в последнее время практически не обсуждалась. Такое предложение поступало к Малайзии, но пока это не приоритетный вопрос», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.
РФ предложила Малайзии обсудить внедрение платежной системы «Мир»
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская сторона предлагала Малайзии обсудить возможность запуска платежных карт системы «Мир» в стране, но пока что предметного диалога не состоялось. Об этом заявил ТАСС посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай.