После разворота. Что будет с индексом Мосбиржи дальше

Индекс МосБиржи начал неделю со снижения и второй раз протестировал уровень 2'450. В четверг начался отскок, и индекс акций прибавил 1%. Рост был обусловлен сообщениями в информационном пространстве, которые были восприняты участниками рынка как рост вероятности урегулирования конфликта на Украине.
Анализ показывает, что в Индексе МосБиржи в настоящее время заложен беспрецедентный политический дисконт, который может быть ликвидирован в обозримое время. Целевой уровень, при развитии ситуации в этом сценарии, может достигнуть уровней 2'800−2'900 в начале 2'025-го года.
На следующей неделе, на наш взгляд, российский рынок акций имеет все шансы на консолидацию и даже продолжения на растущей тенденции, заложенной в конце этой недели.
Из важных корпоративных событий, во вторник золотодобывающая компания «Полюс» в режиме онлайн расскажет о ключевых этапах крупнейшего за последние десятилетия проекта «Сухой Лог» и прокомментирует ход его строительства.
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