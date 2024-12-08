После разворота. Что будет с индексом Мосбиржи дальше

Анализ показывает, что в Индексе МосБиржи в настоящее время заложен беспрецедентный политический дисконт, который может быть ликвидирован в обозримое время. Целевой уровень, при развитии ситуации в этом сценарии, может достигнуть уровней 2'800−2'900 в начале 2'025-го года.