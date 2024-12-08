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После разворота. Что будет с индексом Мосбиржи дальше

Российский рынок акций на уходящей неделе закрылся разнонаправленно, продемонстрировав снижение Индекса Мосбиржи и рост валютного Индекса РТС. Курс рубля укрепился за неделю по отношению к доллару и завершил торги в пятницу ниже отметки 100 на рынке Форекс. Что будет дальше — рассказал Александр Власенко, портфельный управляющий УК «РСХБ Управление Активами»:

Александр Власенко
портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
Источник: Reuters

Индекс МосБиржи начал неделю со снижения и второй раз протестировал уровень 2'450. В четверг начался отскок, и индекс акций прибавил 1%. Рост был обусловлен сообщениями в информационном пространстве, которые были восприняты участниками рынка как рост вероятности урегулирования конфликта на Украине.

Анализ показывает, что в Индексе МосБиржи в настоящее время заложен беспрецедентный политический дисконт, который может быть ликвидирован в обозримое время. Целевой уровень, при развитии ситуации в этом сценарии, может достигнуть уровней 2'800−2'900 в начале 2'025-го года.

На следующей неделе, на наш взгляд, российский рынок акций имеет все шансы на консолидацию и даже продолжения на растущей тенденции, заложенной в конце этой недели.

Из важных корпоративных событий, во вторник золотодобывающая компания «Полюс» в режиме онлайн расскажет о ключевых этапах крупнейшего за последние десятилетия проекта «Сухой Лог» и прокомментирует ход его строительства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».