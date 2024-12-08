НБКИ: доля заемщиков моложе 30 лет по микрозаймам в октябре выросла до 41,4%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи микрозаймов в октябре 2024 года увеличилась на 3,6% год к году и составила 41,4%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
В свою очередь, по данным НБКИ, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов, напротив, сократились: старше 50 лет — на 2,8 процентных пунтка (п. п.) до 10,8%, от 30 до 40 лет — на 0,5 п. п. до 33,2% и от 40 до 50 лет — на 0,3 п. п. до 14,6%.
При этом самой малочисленной категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане в возрасте старше 50 лет.
«Меры регулятора по охлаждению кредитного рынка привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен. В свою очередь микрофинансовые организации достаточно органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты банков. Тем более, что большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, а именно такой удобный и технологичный способ кредитования и предпочитают молодые заемщики», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.