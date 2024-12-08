НБКИ: доля заемщиков моложе 30 лет по микрозаймам в октябре выросла до 41,4%

«Меры регулятора по охлаждению кредитного рынка привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен. В свою очередь микрофинансовые организации достаточно органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты банков. Тем более, что большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, а именно такой удобный и технологичный способ кредитования и предпочитают молодые заемщики», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.