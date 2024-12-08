Малайзия согласилась стать партнером БРИКС

До 2024 года в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В октябре на саммите в Казани члены объединения согласовали список стран, которым предложат стать партнерами БРИКС. Их перечень не уточнялся. Известно, что приглашения получили Казахстан, Малайзия, Турция, Боливия и Белоруссия.