Linde подала апелляцию на решение суда по иску «Русхимальянса»

Апелляции подали Linde GmbH и «Линде инжиниринг рус».
Ранее суд взыскал порядка 101 млрд рублей (€669,7 млн и 30,71 млрд рублей) в пользу российской компании с Linde GmbH, Linde PLC, Linde UK Holdings No.2 Limited, Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. и Linde Russia UK Limited. Суд также постановил взыскать с компаний группы Linde проценты за просрочку по уплате обязательств.
Кроме того, суд обратил взыскание на имущество Linde в виде ее акций в «Линде газ рус», «Линде Уралтехгаз», 100% в «Линде газ Новотроицк», «Линде газ Липецк», 19,9% в «Газпром Линде инжиниринг», 100% в «Линде инжиниринг рус», 100% в «Криостар рус», а также на имущество Linde UK Holdings No.2 Limited в виде 100% в «Праксэа рус» и 10% в ООО «Праксайр Волгоград».
О споре «Русхимальянса» и Linde
В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС).
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более €1,1 млрд.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Затем суд частично удовлетворил еще один иск «Русхимальянса» к Linde и ее «дочкам» и взыскал с них солидарно более 100 млрд руб. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против «Русхимальянса» за рубежом.