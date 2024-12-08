Каким будет курс рубля на неделе 9 по 15 декабря 2024: прогноз эксперта

Тем не менее конъюнктура вокруг рубля остается напряженной — введение санкционных ограничений против банков усиливает проблему дефицита ликвидности в условиях и без того сжимающегося объема экспорта на фоне ухудшения обстановки на рынке нефти, сезонно растущем спросе на импорт и валюту в преддверии новогодних праздников, резюмировала Наталия Пырьева.