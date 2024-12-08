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Каким будет курс рубля на неделе 9 по 15 декабря 2024: прогноз эксперта

Если в последнюю неделю ноября рубль достаточно сильно дешевел на международных рынках к доллару и евро, то первая неделя зимы дала российской валюте определенную уверенность. Что будет дальше — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

«Мы полагаем, что на следующей неделе рубль будет стабилизироваться вблизи отметки 100 ₽ за доллар США после всплеска волатильности, вызванного введенными санкциями в отношении широкого перечня российских банков», — отметила собеседница.

Поддержку рублю оказало и будет оказывать на следующей неделе:

  • участие регулятора — ежедневные продажи юаней Банком России на сумму в 8,4 млрд руб.,
  • комментарии со стороны финансовых властей о контроле над ситуацией с рублем, которые снижают фактор неопределенности в отношении национальной валюты и притормаживают потенциальный отток валюты из страны.

Тем не менее конъюнктура вокруг рубля остается напряженной — введение санкционных ограничений против банков усиливает проблему дефицита ликвидности в условиях и без того сжимающегося объема экспорта на фоне ухудшения обстановки на рынке нефти, сезонно растущем спросе на импорт и валюту в преддверии новогодних праздников, резюмировала Наталия Пырьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»