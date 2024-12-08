Россиян научили, как избежать встречи с проблемным застройщиком

Напомним, что с 1 июля 2019 года застройщики обязаны продавать квартиры в рамках своих проектов с использованием эскроу-счетов, на которых хранятся деньги физлиц, вложенные в покупку жилья. Право пользоваться этими деньгами застройщик получает после того, как ввел объект в эксплуатацию. Если же он не исполнил взятые на себя обязательства, то средства с этих счетов банк вернет покупателям.