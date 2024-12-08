«Газпром» установил новый рекорд поставок газа в Китай

«С 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны суточные поставки по газопроводу “Сила Сибири” идут на максимальном контрактном уровне. Теперь и этот объем превышен — достигнут новый исторический максимум суточного экспорта российского газа китайским потребителям», — сказано в сообщении.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
«Газпром» с 1 декабря досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень. До этого «Газпром» планировал вывести этот газопровод на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа с 1 января 2025 года.
Поставки по «Силе Сибири» в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году — 10,39 млрд куб. м, в 2022 году — 15,4 млрд куб. м, в 2023 году — 22,73 млрд куб. м, а по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства «Газпрома» на этот год. Ранее замглавы холдинга Виталий Маркелов заявлял, что поставки «Газпрома» в Китай в 2024 году на 1 млрд куб. м превышают плановые контрактные объемы.
О «Силе Сибири»
«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок составит более 1 трлн куб. м газа., сумма контракта — $400 млрд.