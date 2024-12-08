Эксперт рассказал о трендах рынка фарминдустрии в России

«Наиболее быстрое развитие этого направления наблюдается в дружественных странах. Но важно понимать, что свои рынки отдавать иностранным компаниям сегодня не хотят нигде ввиду стратегического аспекта по развитию локальной фармпромышленности. В странах СНГ российские фармацевтические компании присутствуют давно и продолжают регистрировать там новые дженерики, учитывая схожесть регуляторных требований. Тенденция на экспорт в Китай и страны Ближнего Востока растет. Но процесс этот непростой и небыстрый, так как есть нюансы, в частности ー сложная регуляторная база. Например, чтобы вывести какой-то российский препарат на китайский рынок, часто необходимо провести дополнительную группу клинических исследований, потому что не каждое действующее вещество одинаково влияет на разные расы. Однако некоторые российские компании готовы к долгосрочным проектам в определенных странах и уже сегодня активно инвестируют в вывод своих препаратов на новые рынки», — рассказал Панов.