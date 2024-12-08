Экономист спрогнозировал период пиковых ставок по вкладам

Кроме того, глава Банка России сообщила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит даже некоторую часть 2026 года. Также Набиуллина назвала нецелесообразным отодвигать цель по снижению роста цен на более поздний срок.