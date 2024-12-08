Депутат ГД сообщил о выросшем вдвое за год потоке туристов из Таиланда в Россию

«В прошлом, 2023 году Россию посетили 3,5 тыс. граждан Таиланда. По первым итогам этого года из Таиланда в Россию приехали уже свыше 6,4 тыс. туристов — рост 84%», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что большую роль в ситуации в туристической сфере, в том числе со странами Юго-Восточной Азии, сыграли ковидные ограничения. Так, в 2019 году Россию посетили почти 60 тыс. граждан Таиланда, что на 90% больше, чем в 2024 году. «К счастью, положение выравнивается стремительно», — добавил депутат.
По его словам, в 2024 году рост числа туристов в РФ фиксируется из многих стран Юго-Восточной Азии не только в связи со стабилизацией ситуации после пандемии, но и благодаря увеличению интереса к России у жителей этих государств. Он добавил, что ведется работа по снятию визовых ограничений для туристических групп из некоторых стран Юго-Восточной Азии, а также по запуску прямого авиасообщения с Россией.