Депутат ГД сообщил о выросшем вдвое за год потоке туристов из Таиланда в Россию

По его словам, в 2024 году рост числа туристов в РФ фиксируется из многих стран Юго-Восточной Азии не только в связи со стабилизацией ситуации после пандемии, но и благодаря увеличению интереса к России у жителей этих государств. Он добавил, что ведется работа по снятию визовых ограничений для туристических групп из некоторых стран Юго-Восточной Азии, а также по запуску прямого авиасообщения с Россией.