Большинство россиян не получают никаких поощрений от работодателей на Новый год

«Новый год — один из самых светлых и радостных праздников, и если работодателю удастся ассоциировать его с собой, это станет отличным шагом к укреплению лояльности сотрудников. Поэтому важно отметить праздник — премией, подарком или корпоративом. Важен не столько способ, сколько сам факт того, что компания выделяет этот день из повседневной рутины. Стоит помнить, что не все подарки могут понравиться сотрудникам. 30% работников не хотят получать подарки “для галочки”, например, наборы для ухода за телом», — комментирует основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.