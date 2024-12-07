В Японии перезапустили второй реактор АЭС «Симанэ»

До аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году на АЭС в Японии приходилось около 30% энергобаланса. После катастрофы были на время остановлены все атомные станции. В результате временного вынужденного отказа от атомной энергетики основная нагрузка в стране легла на тепловые электростанции. Сейчас правительство рассчитывает осуществить частичный перезапуск АЭС после проведения проверок на безопасность. Второй реактор «Симанэ» станет 14-м в Японии действующим энергоблоком атомной станции.