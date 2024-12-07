В Японии перезапустили второй реактор АЭС «Симанэ»

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Chugoku Electric Power перезапустила второй энергоблок АЭС «Симанэ», который был остановлен еще в 2012 году. Об этом объявила японская компания-оператор.
Этот реактор, как и энергоблоки аварийной АЭС «Фукусима-1», относится к типу кипящих водо-водяных. С момента аварии в 2011 году и до настоящего времени в Японии был перезапущен лишь один реактор такого же типа — второй энергоблок АЭС «Онагава».
АЭС «Симанэ» расположена в городе Мацуэ, столице префектуры Симанэ. Это единственная в Японии атомная электростанция, расположенная в городе, являющимся административным центром префектуры. Ее второй энергоблок был остановлен в конце января 2012 года после землетрясения и цунами в марте 2011 года.
До аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году на АЭС в Японии приходилось около 30% энергобаланса. После катастрофы были на время остановлены все атомные станции. В результате временного вынужденного отказа от атомной энергетики основная нагрузка в стране легла на тепловые электростанции. Сейчас правительство рассчитывает осуществить частичный перезапуск АЭС после проведения проверок на безопасность. Второй реактор «Симанэ» станет 14-м в Японии действующим энергоблоком атомной станции.