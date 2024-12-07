В СФ предложили заменить СМС при подтверждении платежа на цифровую подпись

«Представьте себе: вы скачали, казалось бы, безобидный файл, а он содержит вредоносное ПО, которое передает изображение вашего экрана мошенникам. После чего мошенники видят все действия в режиме реального времени, включая код из СМС-сообщения, который появляется на экране в случае запроса перевода денежных средств. Ситуация осложняется тем, что современные мошенники используют не только вредоносные программы для перехвата информации с экрана пользователя, но и обладают методами перехвата самих СМС-сообщений, содержащих одноразовые коды», — подчеркнул Шейкин.