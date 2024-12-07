В hh.ru назвали самые дефицитные профессии в РФ в преддверии Нового года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Продавцы-консультанты и кассиры в начале декабря вошли в тройку самых дефицитных профессий по России на фоне оживления торговли в предновогодний период. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.
Аналитики представили hh.индексы, которые показывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците. В начале ноября самыми дефицитными специальностями по России были дворники, токари и сварщики.
В декабре же на первых двух строчки вновь оказались дворники (hh.индекс — 0,7) и токари (1,1), а третье место заняли продавцы (1,2). Всего на рынке труда сейчас насчитывается 13 профессий, где hh.индекс находится на критической отметке ниже 2.
«По сравнению с прошлым месяцем в первой тройке сварщики уступили место продавцам на фоне оживления торговли в предновогодний период и роста спроса на персонал со стороны магазинов и розничных сетей», — говорится в результатах исследования.
Также в топ-13 самых дефицитных специальностей в декабре вошли повара и кондитеры — 1,3, специалисты по взысканию задолженности — 1,4, автослесари и автомеханики — 1,5, администраторы магазина, слесари, сантехники и врачи — 1,6, сварщики и товароведы — 1,8, а также маляры и мерчандайзеры — 1,9.
Динамика дефицита.
По сравнению с 2023 годом небольшие ослабления дефицита отмечаются только у токарей (hh.индекс в декабре 2024 — 1,1 против 0,9 в декабре 2023 года) и у маляров (+0,1 пункта к декабрю 2023 года). Усугубление дефицита отмечается у торговых работников — среди продавцов и мерчандайзеров (-0,2 пункта к декабрю 2023 года), а также товароведов (-0,3 пункта).
На уровне регионов самая сложная ситуация с дефицитом кадров (hh.индекс ниже трех) наблюдается в Ленинградской, Курганской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Тверской областях, в Хабаровском крае, а также Чукотском АО и Еврейской АО. В целом по стране соотношение активных резюме на одну открытую вакансию в начале зимы вышло из зоны острого дефицита и сейчас составляет 4,2, год назад оно было 3,4.