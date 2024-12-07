В hh.ru назвали самые дефицитные профессии в РФ в преддверии Нового года

На уровне регионов самая сложная ситуация с дефицитом кадров (hh.индекс ниже трех) наблюдается в Ленинградской, Курганской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Тверской областях, в Хабаровском крае, а также Чукотском АО и Еврейской АО. В целом по стране соотношение активных резюме на одну открытую вакансию в начале зимы вышло из зоны острого дефицита и сейчас составляет 4,2, год назад оно было 3,4.