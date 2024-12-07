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Токаев назвал торговые конфликты «сомнительной политикой»

АСТАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Казахстан призывает крупные государства воздержаться от торговых конфликтов, в том числе тарифных мер, так как это «весьма сомнительная политика». Такую позицию изложил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Соцсети

«С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры, — это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления», — сказал он в беседе с ведущей телеканала CNN Джулией Чаттерлей на Дохийском форуме в столице Катара. Выдержку из интервью привела пресс-служба президента.

Токаев при этом подчеркнул, что Казахстан является членом Всемирной торговой организации и соблюдает все правила «этой важной торгово-экономической организации». «Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира», — отметил Токаев.

Ранее президент Казахстана неоднократно высказывался против введения односторонних санкций в отношении стран. В частности, во время государственного визита президента России Владимира Путина в Астану 27—28 ноября лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором указали, что санкции, вводимые в одностороннем порядке, оказывают негативное воздействие на международное торгово-экономическое сотрудничество и устойчивое развитие государств. Также в заявлении стороны выразили заинтересованность в формировании более справедливой, сбалансированной и прозрачной международной торговой системы.

О введении высоких таможенных пошлин ранее заявлял избранный президент США Дональд Трамп. В частности, 25 ноября он сообщил, что в первый день работы на посту главы государства 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Трамп также пообещал ввести дополнительные тарифы в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в США якобы поступают контрабандой наркотики из Китая.