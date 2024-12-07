Токаев назвал торговые конфликты «сомнительной политикой»

«С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры, — это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления», — сказал он в беседе с ведущей телеканала CNN Джулией Чаттерлей на Дохийском форуме в столице Катара. Выдержку из интервью привела пресс-служба президента.
Токаев при этом подчеркнул, что Казахстан является членом Всемирной торговой организации и соблюдает все правила «этой важной торгово-экономической организации». «Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира», — отметил Токаев.
Ранее президент Казахстана неоднократно высказывался против введения односторонних санкций в отношении стран. В частности, во время государственного визита президента России Владимира Путина в Астану
О введении высоких таможенных пошлин ранее заявлял избранный президент США Дональд Трамп. В частности, 25 ноября он сообщил, что в первый день работы на посту главы государства 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Трамп также пообещал ввести дополнительные тарифы в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в США якобы поступают контрабандой наркотики из Китая.