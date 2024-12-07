Токаев назвал торговые конфликты «сомнительной политикой»

О введении высоких таможенных пошлин ранее заявлял избранный президент США Дональд Трамп. В частности, 25 ноября он сообщил, что в первый день работы на посту главы государства 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Трамп также пообещал ввести дополнительные тарифы в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в США якобы поступают контрабандой наркотики из Китая.