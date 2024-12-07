Сечин: Европа больше всех в мире пострадала от западных санкций

ДОХА, 7 декабря. /ТАСС/. Западные санкции затронули около 40% мировой ресурсной базы углеводородов, из-за них больше всего пострадала Европа. Об этом сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Дохийском форуме.
«Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», — сказал он.
По его словам, самой пострадавшей от санкций стороной стала экономика Европы, утратившая основу своей конкурентоспособности. «События, происходящие в Европе последние несколько лет, наводят на определенные выводы. Только за последние два года промышленное производство сократилось на 5%», — добавил он.
Сечин отметил, что для мыслящих политиков очевидно, что Brexit, выход Великобритании из Европейского союза, был синхронизирован с действиями США по ослаблению экономики Евросоюза.
«Как в библейской истории, хочется задать вопрос: “Когда Ной построил свой ковчег?” Ответ простой: “До потопа”. Именно так поступила Великобритания, которая своевременно отгребла в сторону от уходящей под воду Европы», — подчеркнул он.