Сечин: Европа больше всех в мире пострадала от западных санкций

«Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», — сказал он.