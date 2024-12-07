Ралли Санта-Клауса: магия на фондовом рынке

Давайте разбираться, случится ли новогоднее чудо и как следует вести себя хорошим инвесторам, если они хотят получить подарки.
Кто придумал ралли Санта Клауса?
Впервые на феномен роста индекса акций США Dow Jones обратил внимание американский инвестиционный банкир Сидней Б. Вахтель. Было это в далеком 1942 году. Он собрал данные Dow Jones с 1927 года по 1942-й и заметил, что в конце года и начале января индекс показывал положительную динамику.
Сам термин — ралли Санта-Клауса — ввел в обиход американский аналитик Йель Хирш в 1968 году, проанализировав волатильность индекса S&P 500 c 1950 года и заключив, что в последние пять торговых дней декабря и первые два торговых дня января рынок чаще растет, чем падает.
Причем отсутствие ралли Хирш считал дурной приметой. В основанном им «Альманахе трейдера» так и отмечают: «Не случилось новогоднее ралли — жди беды». И, разумеется, в попытках объяснить появление «черных лебедей» на рынке инвесторы часто вспоминали об этом.
Так было в 2000 году, когда S&P 500 в новогодние праздники упал на 4% и стал предвестником технологического пузыря: тогда всего за год американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite сложился почти в 5 раз. А в 2008 году Санта не пришел на биржу, намекая на начало мирового экономического кризиса.
Но в большинстве случаев S&P 500 растет на новогодних праздниках и радует инвесторов. За 73 года (с 1950 по 2023 год) ралли Санта-Клауса случалось ни много ни мало 59 раз.
Почему? Однозначного ответа на вопрос, чем вызван оптимизм на рынках, у исследователей нет. Возможных объяснений множество: праздничные распродажи, новогоднее приподнятое настроение, инвестирование новогодних бонусов, уход с рынка институциональных инвесторов (при этом остаются розничные, настроенные по-бычьи) и даже сезонная депрессия, которая овладевает инвесторами осенью и начинает отступать в конце декабря, вызывая рост покупок.
IMOEX догоняет S&P 500?
Еще три года назад российский фондовый рынок сильно зависел от американского. Если за океаном случалось ралли, то через несколько дней волна позитива доходила и до Мосбиржи.
Но в 2022 году ситуация изменилась. Больше никаких догонялок, ведь доступ иностранным инвесторам к российскому рынку сильно ограничили. Теперь бОльшая часть оборота акций на российском фондовом рынке — это физлица, резиденты РФ. По последним данным Мосбиржи, доля физлиц в объеме торгов акциями в ноябре составила более 75%.
За последние 13 лет с 28 декабря по 4 января индекс Мосбиржи в среднем рос на 2%. Новогодняя ночь творит чудеса, однако этого нельзя сказать про последние 3 года. С 2021 года IMOEX в декабре падает: в 2021 году — на 3%, в 2022 — на 1%, в 2023 — минус 2%. В этом году, судя по корреляции индексов в ноябре, Санта-Клаус, скорее, посетит американский фондовый рынок, а не российский: S&P 500 вырос на 6%, а IMOEX потерял более 3%.
Да и общее настроение на российских биржах как-то не располагает к ралли в акциях. Геополитика вряд ли сподвигнет инвесторов покупать рисковые активы. И не будем забывать про высокую ключевую ставку, которая мотивирует участников рынка выбирать защитные инструменты — например, облигации с переменным купоном или депозиты.
Что делать инвесторам?
Справедливости ради, заметим, что акции отдельных компаний к концу года могут подрасти.
Например, Сургутнефтегаз, у которого есть солидная валютная «кубышка». Снижение рубля к концу года приводит к ее валютной переоценке и увеличивает годовую прибыль, а значит — и дивиденды.
Кто еще может попасть под новогоднее ралли — так это Яндекс. Аналитики Market Power ожидают роста выручки Яндекса в 2024 году на уровне 35%, что ниже предыдущих прогнозов. Однако EBITDA будет существенно выше — на уровне ₽197 млрд — благодаря росту рентабельности. Аналитики отмечают, что компания наконец-то решила нарастить рентабельность в ущерб темпам роста выручки. И этот тренд будет быстрее раскрывать стоимость Яндекса и поможет компании легче перенести период жесткой ДКП. Высокая рентабельность по FCF позволит компании платить хорошие дивиденды, поэтому аналитики существенно повысили прогнозы по выплатам Яндекса: в 2025 году объем дивидендов может составить ₽83 млрд, а в 2026-м — ₽165 млрд.
Еще одна компания, которая может попасть под ралли Санта-Клауса — абсолютный лидер рынка онлайн-подбора персонала в России — Хэдхантер. Дефицит кадров на рынке труда как нельзя кстати для этой компании. Хэдхантер — настоящий дивидендный аристократ с высокими темпами роста. Напомним, что 17 декабря у компании рекордная дивидендная выплата. К тому же Хэдхантер стоит дешево как по историческим мультипликаторам, так и в сравнении с аналогами.
Из разработчиков программного обеспечения (ПО) аналитики Market Power выделяют Астру и Аренадату. Эти компании демонстрировали сильные показатели в течение всего года и имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами. Однако в акции разработчиков ПО аналитики верят меньше, поскольку растут риски снижения их будущих темпов роста выручки.
В любом случае рассчитывать на «быстрые» деньги не стоит. Покупка акций в конце года просто в надежде на ралли Санта-Клауса без каких-либо предпосылок и веского обоснования может больно ударить по кошельку и снизить градус новогоднего настроения (если оно, конечно, у вас есть).
К тому же не забывайте про ключевую ставку. ЦБ допускает возможность повышения показателя на ближайшем заседании 20 декабря. И пока, судя по уровню инфляции, все к этому и идет. Новый год, скорее всего, мы встретим со ставкой минимум 22%. Да и рынок сейчас особо чувствителен к новостям геополитики. Все это надо учитывать, решаясь на инвестирование в акции.
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