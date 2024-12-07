Ралли Санта-Клауса: магия на фондовом рынке

Есть мнение, что перед Новым годом и в первые торговые дни следующего года рынок растет как сумасшедший. Это явление и называют «новогоднее ралли» или «ралли Санта-Клауса». Взрослые, как и дети, ждут новогодних подарков, только конфетами тут не обойтись! А учитывая непростую экономическую ситуацию, Санте в этом году придется изрядно постараться ради чуда на фондовом рынке. Но стоит ли вообще ждать Санту на Мосбирже в этом году, или придет максимум Дед Мороз, да и то, если дружно позвать хором три раза, разбирались аналитики Market Power.