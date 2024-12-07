Эксперты рассказали, какую ставку ЦБ РФ «подарит» на Новый год

Кредиты
По мнению управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, даже с учетом того, что ЦБ РФ скорее всего повысит ставку на предстоящем заседании до 23%, остается потенциальная возможность снижения ключевой ставки во 2−3 квартале 2025 года. Это дает надежду на возобновление роста кредитования населения и бизнеса, которое сейчас замораживается из-за высоких ставок. К лету-осени 2025 года кредиты станут доступнее.
Повышение ставки ЦБ РФ снижает доступность кредитных продуктов, согласен заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин. Особенно заметным стал спад спроса на ипотеку, где ставки давно превышают уровень ключевой ставки — объем предоставленных кредитов с начала года снизился почти на треть, рассказал Вадим Шамин. Дальнейшее увеличение стоимости кредитования продолжит сдерживать потребительские расходы, прогнозирует он.
Вклады и фондовый рынок
В условиях высоких ставок банковские вклады и фонды денежного рынка будут все также привлекать капиталы физических лиц, полагает Дмитрий Целищев. «Некоторая часть средств инвесторов будет размещаться в корпоративные облигации с высоким фиксированным купоном от надежных эмитентов-заемщиков, но еще меньше инвестиций окажется в акциях», — прогнозирует экономист.
«Если в декабре ключевая ставка поднимется до 22−23%, как ожидает рынок, вероятность ее снижения весной будет крайне мала», — считает Вадим Шамин. По его оценке, вероятнее всего, цикл смягчения монетарной политики начнется не ранее июня-июля 2025 года и, как утверждает регулятор, только при условии устойчивого снижения инфляции.
«Конечно, на этом фоне продолжит расти доходность рублевых вкладов», — уверен финансит.
По данным Вадима Шамина, многие банки, предвидя ужесточение политики, уже адаптировали свои предложения. Но в целом, по его оценке, при повышении ключевой ставки на 1−2 процентный пункт — с 21% до 22−23%, можно ждать роста средних ставок по депозитам еще на 1,5−2%.
Вместе с ростом ключевой ставки после 20 декабря можно ожидать увеличения ставок по вкладам и кредитам, согласна аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. «Для фондового рынка высокая ключевая ставка традиционно негативна, так как снижает его привлекательность по сравнению с депозитами и облигациями, предоставляющими фиксированный доход», — пояснила она.
Тем не менее, если Центробанк даст сигнал о возможном завершении цикла повышения ставки, покупки акций при нейтральном геополитическом фоне после заседания ЦБ РФ 20 декабря могут ускориться, особенно в случае сохранения надежд на возможное урегулирование украинского конфликта в следующем году. Тем не менее, 2025 года ожидается непростым для фондовых инвесторов, в том числе из-за повышения корпоративных налогов, прогнозирует аналитик.
«Ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19−20% с лучшими предложениями в районе 23−24%, иногда — 25% годовых», — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, ставки по вкладам достигнут пика зимой.
Пик ставок
Повышение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 20 декабря с 21% до 22% уже полностью заложено в ожидания рынка, до 23% — пока не вполне, но в последнее время ожидания стали смещаться к этому сценарию, рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Повышение ставки до 23% 20 декабря с жестким или умеренно-жестким комментарием ЦБ РФ будет означать, что цикл повышения ставки еще, скорее всего, не завершен. «Это может оказать дальнейшее давление на долговой и фондовый рынок, и продолжить еще некоторое повышение банковских ставок по кредитам», — отметила экономист.
Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Сейчас средние максимальные ставки уже превысили 20%, а к концу года могут достичь 21−22%.
Если ЦБ повысит ставку до 23%, то ставки по вкладам будут в диапазоне на уровне 19−25% годовых, полагают в ВТБ.
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