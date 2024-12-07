Эксперты рассказали, какую ставку ЦБ РФ «подарит» на Новый год

Тем не менее, если Центробанк даст сигнал о возможном завершении цикла повышения ставки, покупки акций при нейтральном геополитическом фоне после заседания ЦБ РФ 20 декабря могут ускориться, особенно в случае сохранения надежд на возможное урегулирование украинского конфликта в следующем году. Тем не менее, 2025 года ожидается непростым для фондовых инвесторов, в том числе из-за повышения корпоративных налогов, прогнозирует аналитик.