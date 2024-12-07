Мордашов: бизнес-климат в РФ стал лучше, чем 25 лет назад

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов считает, что возможности для ведения бизнеса в России за последние 25−30 лет стали лучше, но некоторые «традиционные» проблемы в России сохраняются.
«Что можно, наверное, с уверенностью сказать — за последние 25 лет Россия точно прошла очень серьезный путь нормализации бизнес-отношений и бизнес-климата. У нас много примеров жесткого бизнес-климата, но все-таки, в целом, можно говорить, что возможности ведения бизнеса в России сегодня спокойнее и лучше, чем это было 25−30 лет назад. Законы более отработанные, правила более четкие. При этом есть очень много проблем», — сказал бизнесмен в ходе своего выступления на бизнес-форуме «Поколение».
По словам Мордашова, «традиционные» проблемы для бизнеса в России — бюрократия, коррупция никуда не ушли полностью. «Поэтому говорить о том, что у нас идеальный бизнес-климат не приходится, но то, что он стал более прозрачным и четким за последние 25−30 лет — да», — добавил он.
Мордашов также отметил, что за отношения в части уплаты налогов за последние десятилетия в России стали также более упорядоченными.
«Я думаю, что мы все части одного общества: бизнес, государство. И нам нужно вести диалог. Надо отметить, что готовность к диалогу у наших властей очень высокая», — уточнил бизнесмен.
Бизнес-форум «Поколение» — это крупнейшее молодежное событие, созданное для развития бизнеса в стране благодаря обмену опытом между разными поколениями предпринимателей. Организатором форума выступает Y Club — единственное комьюнити в России, которое объединяет молодых предпринимателей. Партнерами мероприятия являются Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив. В мероприятии также приняли участие сооснователь Cyberus Юрий Максимов, основатель ГК Askona Life Group и города Доброград Владимир Седов, писатель и сценарист Александр Цыпкин, первый вице-президент, начальник центра технологий ИИ АО «Газпромбанк» Адель Валиуллин, а также GR-директор «Вкусно и точка» Андрей Зырянов.