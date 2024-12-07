Мордашов: бизнес-климат в РФ стал лучше, чем 25 лет назад

«Что можно, наверное, с уверенностью сказать — за последние 25 лет Россия точно прошла очень серьезный путь нормализации бизнес-отношений и бизнес-климата. У нас много примеров жесткого бизнес-климата, но все-таки, в целом, можно говорить, что возможности ведения бизнеса в России сегодня спокойнее и лучше, чем это было 25−30 лет назад. Законы более отработанные, правила более четкие. При этом есть очень много проблем», — сказал бизнесмен в ходе своего выступления на бизнес-форуме «Поколение».