Евросоюз отклонил новый пакет санкций против России из-за Литвы и Латвии

Новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе 6 декабря в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.