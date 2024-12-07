Эксперты объяснили связь укрепления рубля с указом Путина о расчетах за газ

За четверг и пятницу рост рубля оказался особенно стремительным — более 6%. В результате валютный курс вернулся туда, где был до ноябрьского раунда санкций США против «Газпромбанка» и еще 50 российских банков. С этим событием падение рубля прямо связал министр финансов Антон Силуанов.
«Вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, что это неделя-две, еще одна неделька и все будет в порядке», — заявил Силуанов 5 декабря.
Вечером того же дня был опубликован указ президента РФ о новом порядке платежей за российский газ иностранными покупателями. Они теперь могут платить не напрямую через счет в «Газпромбанке», как полагалось с 2022 года, а путем зачисления средств на рублевый счет российского поставщика через третьих лиц или конвертировав валюту в других банках России.
Из указа главы государства следует, что «Газпромбанк» для приема платежей теперь может открывать не только спецсчета для зарубежных компаний, но и рублевые и валютные счета для отечественных продавцов газа. При этом иностранцы вправе перечислять платежи в рублях на такие рублевые счета. Кроме того, «на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет допускается зачисление уполномоченным банком средств в рублях, поступающих от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем поставки природного газа», сказано в документе. Для конвертации валюты в рубли покупатели газа могут открыть счета в других банках РФ, и только потом перевести полученные рубли на счет российского экспортера в «Газпромбанке».
Проще говоря, указ президента означает возвращение России к схеме оплаты за экспорт газа любым способом, лишь бы получилось заплатить, объяснил «Российской газете» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
«Наделавшая шума в 2022 году схема “газ за рубли” просуществовала чуть более 2,5 года. Ее суть сводилась к тому, что все европейские покупатели российского трубопроводного газа были обязаны открыть спецсчета в “Газпромбанке”, куда должна была зачисляться оплата в валюте контракта, после чего она продавалась на Мосбирже, и вырученными от продажи рублями платили “Газпром экспорту” за поставки. Эта схема перестала существовать после того, как “Газпромбанк” в ноябре попал под блокирующие санкции США», — рассказал эксперт.
Многие участники рынка так эмоционально отреагировали на запретительные меры США против «Газпромбанка» и большого числа других российских банков потому, что именно по этим каналам в Россию и заходила иностранная валюта, отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Сложились ожидания, что эти санкции приведут к радикальному сокращению поступлений валюты в Россию. Боялись, что валюты в стране станет мало, за нее будет конкуренция, и поэтому она поднимется в цене. Вот на этих ожиданиях как раз и произошло такое падение рубля, которое мы видели. По сути это была паника, но она прошла, когда ЦБ, правительство и президент выступили с рядом заявлений и ожидания рынка развернули в противоположную сторону. В результате и курс тоже развернулся», — пояснил Игорь Юшков.
Власти показали, что прежняя схема оплаты через «Газпромбанк» — больше не обязательная и не единственная, механизм расчетов за газ и другие экспортные товары можно адаптировать к новым ограничениям, а та масса валюты, которая накапливается на внешнеторговом контуре России, в итоге все равно зайдет на внутренний рынок, добавил эксперт. Это и придало курсу рубля в моменте такое ускорение, что он пробил уровень в 100 за доллар.
«Теперь как угодно можно платить, главное чтобы в итоге деньги дошли в “Газпромбанк”. Самый очевидный схема выглядит следующим образом. Иностранные компании найдут посредника — российскую компанию либо банк, который не находится под санкциями. Затем купят у того рубли в обмен на валюту. Но заберут эти рубли не себе, а поручат перевести в “Газпромбанк”. Ключевой момент для иностранцев в том, что они не будут прямо взаимодействовать с подсанкционными организациями», — подчеркнул Юшков.
Вопрос теперь заключается в том, надолго ли укрепился рубль. Суммарно до конца года с учетом отложенных операций ЦБ ежедневный объем продажи валюты на внутреннем рынке составит 8,4 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в ноябре. Это добавит ликвидности на валютный рынок по юаням и будет способствовать стабилизации курса рубля в ближайший месяц. На этом фоне спекулянты пока прекратили играть на ослаблении рубля, указывает Александр Потавин.
«Неоправданное ослабление курса рубля в ноября при стабильных ценах на нефть можно объяснить только разовыми факторами. Поэтому коррекция в начале декабря выглядит вполне логичной. Качнувшись в одну сторону, эти качели сейчас совершают возвратное движение. Однако с уровней ниже 100 ₽ за доллар покупатели валюты могут вновь показать активность. На наш взгляд, в ближайшей перспективе локальное укрепление рубля может быть продолжено. 20 декабря пройдет очередное заседание ЦБ РФ. По его итогам стоит ждать повышения уровня ключевой ставки с 21% до 23%. Этот фактор способен поддержать курс рубля, но не способен его значительно укрепить. Мы полагаем, что до конца этого года торговый диапазон по доллару будет в пределах 98−106 рублей», — спрогнозировал Потавин.