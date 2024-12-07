Эксперты объяснили связь укрепления рубля с указом Путина о расчетах за газ

«Сложились ожидания, что эти санкции приведут к радикальному сокращению поступлений валюты в Россию. Боялись, что валюты в стране станет мало, за нее будет конкуренция, и поэтому она поднимется в цене. Вот на этих ожиданиях как раз и произошло такое падение рубля, которое мы видели. По сути это была паника, но она прошла, когда ЦБ, правительство и президент выступили с рядом заявлений и ожидания рынка развернули в противоположную сторону. В результате и курс тоже развернулся», — пояснил Игорь Юшков.