Депутат ГД Гаврилов назвал выход, если ипотека не по карману

По его словам, лизинг выгоднее ипотеки, так как первоначальный взнос за квартиру по лизингу составляет от 10 до 40% от ее стоимости. «А ипотека сейчас сильно подорожала, даже по льготной ипотеке банки ужесточили условия, — напомнил Гаврилов, — первоначальный взнос за квартиру увеличился до 30−50%».