Депутат ГД Гаврилов назвал выход, если ипотека не по карману

«Лизинг — это когда вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение 10 лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — пояснил депутат.
По его словам, лизинг выгоднее ипотеки, так как первоначальный взнос за квартиру по лизингу составляет от 10 до 40% от ее стоимости. «А ипотека сейчас сильно подорожала, даже по льготной ипотеке банки ужесточили условия, — напомнил Гаврилов, — первоначальный взнос за квартиру увеличился до 30−50%».
У лизинга жилья есть ряд других плюсов. «Например, это минимальный пакет документов, необходимых для его оформления, — отметил парламентарий. — Вам потребуются только российский паспорт, СНИЛС и ИНН».
Еще одно преимущество в «копилку» лизинга — это, по его словам, возможность вносить арендные платежи по индивидуальному договору нефиксированными суммами.
Однако есть и недостатки. «Проблема лизинга заключается в том, что квартира не принадлежит вам до полной ее оплаты, — признал глава комитета, — поэтому если лизинговая компания обанкротится, то квартиру могут забрать».
По его словам, лизинг подойдет тем, кому ипотека не по карману или кому ипотеку не выдали. «В выдаче ипотеки отказывают, если нет кредитной истории, была проведена процедура банкротства», — напомнил парламентарий.